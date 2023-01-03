Erdoğan emekli ve memur zammını açıkladı!

Erdoğan, memur ve emeklinin zam oranını yüzde 25 olarak açıkladı.

Merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, memur ve emeklinin zam oranını yüzde 25 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1.18 ve bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64.27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşme ile kapattı.

Üretici fiyatları enflasyonunu aralıkta eksi olarak gerçeklemesi bu alanda hızlı toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor.

Hedefimizi bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

Geçtiğimiz yıl enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla ilave imkan sağlamıştık.

Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından geçerli yılın ilk ayını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16.48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise bu oran 15.4 olarak ortaya çıkmıştır.

Buradan sizlere ve tüm milletime memur ve memur emeklileri ile diğer tüm emeklilerimizin artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun.

Ülkemizin kritik bir döneminde şartlar zorlama pahasına milletimizin huzuruna sunmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”