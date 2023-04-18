Erdoğan: Emperyalist düzene ‘dur’ dedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da yaptığı konuşmada emperyalist düzene partisinin dur dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cuma günü vasıl olacağımız Ramazan Bayramı’nızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz, geçtiğimiz ağustos ayında büyük taarruzun 100. yılında yine sizlerle kucaklaşmıştık. bu ziyartte hasret gidermenin yanında Afyon’un milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklarını yad etmiştik. Cumhuriyetimize giden yol Afyon’da kazanılan zaferle başlamıştı. Biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon’dan yola çıkmıştık. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı’na giden yolu yine Afyonkarahisar’dan başlatıyoruz. Afyon, gönlü ve kalbi ile, yüreği ve bileği ile sevdası ve sadakati ile her evladı Karahisar Kalesi kadar sağlam bir şehrimizdir. İşte Bunun için Afyon’un 14 Mayıs’ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum. Onun için buradayız. Büyük zaferden Türkiye Yüzyılı’na uzanan bu kutlu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Milli mücadeleyi zafere ulaştırırken olduğu gibi cumhuriyet tarihi boyunca da karşılaştığımız her zorluğu yeni bir atılımın başlangıcına dönüştürmeyi başarmış bir milletiz. Tek parti faşizmii aşan ilk adımı, demokrat partinin öncülüğünde gerçekleşen milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasi hamlesi ile attık. Geri kalmışlık zincirini kırma idaremizi rahmetli Menderes’ten merhum Özal’a kadar uzanan bir çizgide verilen mücadele ile gösterdik. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının tescili mahiyetindeki çabaları büyük fedakarlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük.

Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi. Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emberyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra’dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf, emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubu ile bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos’ta IMF’in başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik kim olduğunu anladınız değil mi? Yanımda ve IMF’nin başkanına dedim ki; Adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlar geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu? Alıyor, taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor ah zavallı. Ve 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013’te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bize ne dediler? Bu bay bay Kemal’in adamları, İyi Parti’nin adamları. Bunlar otellerde görüşme yaptılar. IMF’den yardım almanız, borç almanız lazım dediler ki Türkiye ekonomisini düzeltsin. Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü? Herhangi bir şey oldu mu? Eyvallah ve 2013’ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. Peki o zaman Merkez Bankamızın rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Peki şimdi elhamdülillah üç haneli rakamlara geçtik.

Ey milletim, sen şahitsin bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronları ile mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatları ile emperyalistlerle, onların ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkanına giderken biz Yeşilköy Havalimanı’nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşörlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutaak barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızın kullanımı artırarak emperyalistlerin finans düzenine biz çomak soktuk. Savunma sanayiinde yerlilik oranını geldiğimizde neydi? Yüzde 20, nereye çıkardık? Yüzde 80’e egemenliğimize göz diken emperyalistleri biz hüsrana uğrattık.

Şimdi TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci’de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7’liler onlar TCG Anadolu’yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık çünkü onlar yapamazdı. Ve şu anda TCG Anadolu’yu gezenler Allah’ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor. İHA’mız var, SİHA’mız var, Akıncı’mız var, Kızılelma’mız var. Hepsi de TCG Anadolu’nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

Afrika’dan Balkanlara, Asya’dan Orta Doğu’ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu kardeşiniz dünya 5’ten büyüktür diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi bay bay Kemal’e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan batıdaki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya’daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye diyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ’da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz’de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü’ne sor. Sor ki, bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürtüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız.

Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabı ile çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, kabeyi de çok iyi biliriz. Hanım kardeşlerim biz bir metrelik bez parçası dediğin başörtüsünü de biliriz, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz. Bu bay bay Kemal başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası demiyor muydu? Ne diyeyim ben buna? Gel gör ki, şu anda yanına almış üç tane yavrucuk onlarla beraber 7’li masa oluşturmuşlar ve bu 7’li masada bunlar maalesef bu ülkenin kaderi ile oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti emperyalizm dersi almayız. Kısır siyasi hesapları uğruna PKK’sından FETÖ’suna terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi almayız. Bizim ömrümüz bu ülkenin ve milletin hakkını yedi düvele karşı savunmakla geçti. Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aynı hizada tutmaktan aciz olan bir kişi Türkiye’nin hakkını yedi düvele karşı nasıl savunur?

14 Mayıs’ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs’ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs’ta emperyalistlerin de onlara sırtını dayıyarak horozlananların da Türkiye’nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de, terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de hepsinin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Türkiye’nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini yalan, iftira ve nefret dili ile zehirleyerek inşa değil yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Halbuki biz 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti ile bu ülkede neler başarılabileceğini cümle aleme gösterdik. İşte havalimanından buraya gelene kadar yol boyu her taraf maşallah tıklım tıklım doluydu. Afyonkarahisar’dan Afyonkarahisarlılardan rabbim razı olsun. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. Şimdi 26 gün kaldı.