Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. “Enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin” dedi. Sivas mitinginde konuşan Erdoğan, 5 sene içinde 6 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda Emniyet’ten aldığım sayıyı açıklıyorum. Sivas’ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Yol boyundakilerle birlikte 100 bin kişi. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Zaten Cumhur İttifakı 5’in 4’ünü aldı. 5’te 5 yapabilirdik ama önemli olan pazar günü. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz.

Hani bu masanın etrafında olanlardan bir tane Sivas’lı vardı. Biz ‘hızlı tren’ diyince ‘ne gerek var’ diyordu. Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokatı yaraşır. Sizlerin bu gururunu paylaşmak için hızlı tren hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün Yüksek Hızlı Tren konforunu yaşıyor. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Bu hattı Kars’a kadar uzatacağız.

Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayiine her alanda iş birliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım ağını güçlendireceğiz. Bunu Karabağ’ı yok sayan CHP Genel Başkanı’na rağmen yapacağız. Sinan Bey’in aldığı kararın hayırlı olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı inşasını kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi bizlere bir kez daha gösterdiniz. Bugün gördük ki Sivas ellerinde sadece türkümüz söylenmiyor aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu mert bir dava adamıydı. Tek başına kalsa bile hakkı haykırmaktan geri kalmayan bir mizaca sahipti. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nu her zaman şükranla yaad edeceğiz. Böyle değerler yetiştiren Sivas’ın güçlü Türkiye’ye de öncülük ettiğini görüyoruz.

“Depremzedelere yapılan ahlaksızlığı dibin dibi olarak görüyoruz”

14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendisine yakışanı yaptı. Yüzde 72 ile tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde 70’e yakın bir oyla bize büyük bir teveccüh gösterdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tüm Sivaslılara bize oy versin vermesin herkese şükranlarımı sunuyorum. Farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza bay bay Kemal gibi hor bakmayız. Bay bay Kemal siz TOGG’u yapamadınız ama biz TOGG’u yaptık. Bir zamanlar Devrim Otomobili vardı, biz devrin otomobilini 60 sene sonra yaptık.

Depremzede vatandaşlarımıza hakaretleri gördük. Daha 3 ay önce eşini, çocuğunu kaybetmiş yaralı bir gönüle bunları yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. 14 Mayıs’tan sonra depremzede vatandaşlarımıza yapılanlar kara bir leke olarak kalmıştır. Hatalarını kabul etmek yerine bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Bunların her biri CHP Genel Başkanı’nın alnındaki o utanç lekesini daha belirgin hale getirmiştir. 28 Mayıs bu çirkin dilden ve siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır.

CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla başladığı yolculuğunu böylece ‘Nazi Kemal’ olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklar. İstanbul’da Sivas’ın potansiyeli ilk 3’ün içerisindedir. Böyle yoğun bir nüfusa sahip. İstanbul’daki tüm hemşehrilerinizi harekete geçireceksiniz. 28 Mayıs ile birlikte ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak. Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda çok çalışacağız.

İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bağlı kalacağız. Hayat pahalılığıyla mücade edeceğiz. Bunlar Bay Kemal’in işi değil. İstanbul’daki Ankara’daki Belediye Başkanı’nın hali rezalet. Ama biz 21 yıl Türkiye’de bir şey ispatladık. Eğer Türkiye dünyada farklı bir yere oturmuşsa, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa, Karadeniz tahılını Türkiye dünyaya taşıyorsa durum farklı. Ben sayın Putin ile iyi görüşüyorum diye bay bay Kemal rahatsız olmuş. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun, sen git yat. Siyaset dünyada böyle yapılmaz. ABD ile Rusya, Batı’nın tüm ülkeleriyle de…

“Enflasyonu tek haneye indireceğiz”

Her sorunun farkındayız. Faizi biz 4,6’ya indirdik. Enflasyonu 6,2’ye indirdik. 6 sıfırı paradan attık. 21 yıl içinde bunları biz bütün engellemelere rağmen yaptık. Enflasyonu biz tek haneye indirdiysek bunu yine biz yaparız. Bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin

Muhalefet ‘gaz maz yok’ dedi. Karadeniz’de biz gazı bulduk mu? Ücretsiz olarak kullanıyor musunuz? 25 metreküpü bir yıl boyunca yine ücretsiz vereceğiz. Sivas’ın sert kışları artık öyle sert geçmeyecek. Bir yıl boyunca tencereler Karadeniz gazıyla ücretsiz kaynayacak. Gabar’da bulduğumuz petrolü de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Bölgenin diğer yerlerinde de petrol arıyoruz.

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak”

Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor, biz Allah’tan ve milletimizden alıyoruz. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek. Artık son yıllarda ülkemiz içinde kımıldayamaz hale getirdik. Bunları inlerinde mahkum ettik. Neredeler? Artık başlarını çıkaramıyorlar. Başlarını çıkarırlarsa SİHA’lar başlarına inece. AKINCI var mı? KIZILELMA var mı? Nereden nereye… TCG Anadolu’yu kıskanıyorlar. ANKA’mız var. Hemen hemen her gün bir terörist elebaşının haberini alıyoruz. Döktükleri her kanın hesabını bölücü alçaklardan alıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör belasından milletimizi kurtaracağız. Bu terör elebaşları seçim sonrası da bu zata verdikleri desteğe devam ettiler. Takke düştü kel göründü. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler ortaya döküldü. Bölücü ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Terör örgütüne dağıttıkları mavi boncuklar işe yaramayacak.

Aile ve Gençlik Bankası kurulacak

Bu CHP LGBT’ci midir? HDP öyle midir? İyi Parti LGBT’ci midir. Peki bu LGBT AK Parti’te sızabilir mi? Cumhur İttifakı’na sızabilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. LGBT bizim semtimize uğrayamaz. Biz seçimden sonra aile ile ilgili adımı atacağız. Doğalgaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Ev hanımlarına emeklilik getireceğiz. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz. Kadınların iş ve aile dengesini sağlayacak mekanizmaları güçlendireceğiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Her ailen bir kişinin istihdam edilmesini sağlayacağız. 28 Mayıs’ta hep birlikte sandıklara gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin

14 Mayıs’ta maçın ilk yarısını önde bitirdik. İkinci yarıda rehavete kapılmadan maçı zaferle noktalayacağız. Sivas’tan rekor bekliyorum. Bu kardeşinizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum.