Erdoğan enflasyonun nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun nedenini emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’na videomesaj gönderdi. Salgının ekonomiye etkisine ilişkin konuşan Erdoğan, “Arz talep dengesizliği fiyatları artırdı. Emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir de dünyada enflasyonu tetikledi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı’na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Salgının etkilerini hayatın her alanında derinden hissettik.

-Emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir de dünyada enflasyonu tetikledi.

-Göç, terör gibi sorunlara kalıcı özümler üretmemiz gerekiyor.

-Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli şekilde geri dönüşleri sağlayacak kalıcı çözümün bulunması zaruridir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli güvenliğimize tehdit teşkil eden DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

-İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor.

-Afganistan’ın yanında olmak kardeşlik görevi.

-Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız.

-İsrail’in Doğu Küdüs ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz.