Erdoğan Erzurum’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına devam ediyor. Erdoğan, bugün toplu açılış töreni için Erzurum’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi” ana başlığı altında gerçekleştirdiği il ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı’nın bugünkü durağı Erzurum olacak.

Erdoğan, yeni miting alanında halka hitap edecek, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum ziyaretinde gençlerle de buluşması bekleniyor