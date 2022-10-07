Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme yapacağı iddiaları hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’daki zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Atina yönetimi ile yaşanan gerilime ilişkin, “Politikaları yalan üzerine kurulu, dürüstlük yok” diye konuştu. Suriye’de Esad’la bir görüşme olup olmayacağı sorusuna, “Mümkün değil diyemem, vakti geldiğinde görüşebiliriz” yanıtını veren Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ise, “Ön şartımız yok. Azerbaycan’la barış sözleşmesi yapıldığı anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz” dedi.