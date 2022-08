Erdoğan: Esed’i yenmek gibi bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ile ilişkileri hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kanallarının her an açık olmasının önemini vurguladı. Suriye ile daha ileri seviyede adımların atılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye yönetimi ile görüşme konusunda, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor” dedi.

Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İMAR SÜRECİNDE YANLARINDAYIZ: (Zelenski ile görüşme) Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizin süreceğini, savaşın diplomasi ve müzakereler yoluyla çözümü için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi ifade ettim. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in de katılımıyla yaptığımız üçlü görüşmede, Ukrayna tahılının ihracı amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi üzerinde durduk… Ukrayna’nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye’nin yanlarında olacağını ifade ettim.

BU YIL BM GENEL KURULU FARKLI OLACAK: Savaş sürecinde bir matematik yok; ‘Şu zaman bu bitecek’ diyemezsiniz. Süreç çok acımasız ilerliyor. Bizim Lviv’e gelmemizin bir nedeni var. Aynı görüşmeyi Soçi’de Sayın Putin’le de yaptık. Katılımın daha üst düzeyde olacağı bilgisini aldık. Onun için ben bu seneki BM Genel Kurulu’nu biraz farklı yaşayacağımızı zannediyorum.

ZAPORİJYA TALEBİ: (Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili uyarılar) Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun bu işi yakın takipte olması ve neler yapılması gerektiği hususunda yükü üstlenmesi lazım. Zelenski bizden şunu özellikle istedi; Rusya’nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bu hususun süratle ürkütücü olmaktan çıkması. Bu konuyu Sayın Putin’le de görüşüp, ‘Dünya barışı için Rusya da üzerine düşeni yapmalıdır’ diyeceğim.

HEM HAZIRIZ HEM GÜÇLÜYÜZ: (Esed ile görüşme) Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Eğer olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu, Türkiye’deki muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Bizim Suriye’de attığımız bütün adımlarda terörle mücadele vardı… Muhalefetin Suriye’de ne oluyor ne bitiyor haberi yok. Bizim ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır… Hazırlıklı olduğumuz gibi de an be an ne gerekiyorsa bunu yapacak güçteyiz… Şu anda Suriye’de attığımız her adımda Rusya’yla irtibat halindeyiz. Son Soçi seyahatimde Suriye bizim için önemli bir gündem maddesiydi. Gönül arzu ederdi ki İran’la da oradaki bu çalışmaları daha etkin yürütelim ama olmadı.

TERÖRÜ ABD BESLİYOR: Terörü Suriye’de birinci derecede besleyen ABD ve koalisyon güçleridir. ABD, ‘Ben terörü beslemedim’ diyemez. Aynı şekilde Rusya, rejimle bir dayanışma içinde. Ziyaretimde bu konuları da görüştük. Hep soruyoruz; teröristler kaynağı nereden buluyor? İşte Kamışlı’daki kalitesiz petrolü çıkartan teröristler. Peki kim alıyor bunu? Rejim. Para kaynağı rejimde. Diğer taraftan buralarda İran’ın hesapları var. Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Rejim bunun idraki içinde olmalı… Bundan sonraki süreç belki çok daha hayırlı olacaktır.

DİYALOG KESİLİP ATILAMAZ:(Bahçeli’nin “Suriye ile temasın siyasi diyalog mertebesine çıkarılması ciddiyetle ele alınmalı” açıklaması) Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var; ‘İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur.’ Mesela Mısır’la alt düzeyde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız. Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununu çözmekle ilgili elimizi taşın altına biz koyduk.

SİYASETTE DARGINLIK OLMAZ: (Normalleşme adımları) Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. Mesela Mısır ile temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım. Çünkü Mısır halkı bizim kardeşimiz. Onun için bir an önce orayla bu barışı temin etmemiz gerekiyor. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu bozarız.

‘Ekonomi politikamızın olumlu sonuçlarını almaya başladık’

Yeni modelle makro ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı, yüksek katma değerli üretimi, cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefledik. Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, jeostratejik avantajlarını, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık. Tabii modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını da almaya başladık. IMF, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını ifade ediyor.

ECEVİT DÖNEMİ’NDE ÇADIR BİLE YOKTU: Sosyal konut kampanyamızla hedefimiz halkımızın taleplerine cevap vermek. Bu konutlardan engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, emekli vatandaşlarımız da yararlanabilecek. İlk kez gençler ve yeni evli kardeşlerimize de ayrı bir kontenjan ayırıyoruz. Sayın Ecevit’in başbakanlığı döneminde Gölcük depremini yaşadığımız zaman bırakın siz evleri, çadır bile yoktu. Yapamadılar. Ama biz geldik ve bütün konut ihtiyaçlarını karşıladık.

‘YSK bu adama bedel ödetmeli’

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Bizdeki seçmen bilgileri YSK’da yok’ açıklaması) Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı ve bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız.

‘Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı’

Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki indirimlerle ilgili de şunları söyledi: “Bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda kooperatiflerin bin 300-bin 400 marketi var. Market sayısını 2 bine, 2 bin 500’e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz dengeleyelim istiyoruz. Bizim derdimiz para kazanmak değil, vatandaşa kaliteli ve ucuz ürün sunmak… Muhalefet çılgına döndü; ‘aldatıyorlar, kandırıyorlar’ falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı… Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladı.

İsrail ile ilişkide yüksek diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolosların atanması, ayrıca İsrail’den Türkiye’ye uçuşlarının devam etmesi konuları ele alındı.

İki lider ayrıca ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi konusundaki ümitlerini dile getirdi. Herzog görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya ile Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan’a teşekkür etti.

Erdoğan, dün ayrıca Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile TİM yönetim kurulu üyelerini kabul etti.