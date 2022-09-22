Erdoğan esir takası için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta esir takası için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle dün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin dün yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti. Erdoğan, “Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Erdoğan, New York’ta liderlerle temaslarını dün de sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en önemli görüşmelerinden birini İngiltere Başbakanı Liz Truss ile gerçekleştirdi. Türkevi’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede iki lider ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş oldu. Erdoğan, ayrıca ABD Senatörü James Risch, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Erdoğan, önceki gün de BM Genel Merkezi’nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşü.

Erdoğan, yanlarına gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti. Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol’un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore’ye bir ziyaret planladığını belirterek, “Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var” dedi.

Lapid’i kabul etti

Erdoğan daha sonra Türkevi’nde İsrail Başbakanı Yair Lapid’i kabul etti. Lapid, Türkiye topraklarında İran tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan terör saldırıları sırasında sağlanan istihbarat iş birliği için Erdoğan’a teşekkür etti. Lapid İsrail’den Türkiye’ye yeniden uçuşların başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio’yu da Türkevi’nde kabul etti.

‘O Biden, ben Erdoğan’ım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarına dair bir gazetecinin sorularını da yanıtladı. Gazetecinin “Biden ile görüşecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Resepsiyonuna katılacağım” dedi. Erdoğan, “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna ise “Hayır, niye. O Biden, ben Erdoğan’ım” diye yanıt verdi. ABD’li senatörlerle F-16 konusunda gerçekleştirdiği görüşme de sorulan Erdoğan, “Olumlu konuşuyorlar” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Onaylayacaklar, geçeceğini mi düşünüyorsunuz?” yönündeki soruyu ise “Öyle diyorlar” diye yanıtladı.