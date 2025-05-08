Erdoğan, Evliliğin Zorlaştırılmasını Doğru Bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni’nde gençlere yönelik evlilik konusundaki gelişmelere sert tepki gösterdi. Özellikle evlenmeyi düşünen gençlerin karşısına çıkan ve hızla yayılan istek listeleri hakkında konuşan Erdoğan, “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz” sözlerini sarf etti.

VAKIF HAFTASI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Vakıf Haftası’nın önemli bir tema etrafında toplandığını belirtti. “Vakıf ve Aile” teması çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin, hem vakıf camiasına hem de ülkemize faydalı olmasını diledi. Ülkenin köklü bir vakıf geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 101. kuruluş yılını kutlayarak, geçmişten gelen vakıf mirasının korunması ve geleceğe aktarılması konusunda vurguda bulundu.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VE YENİ AÇILIŞLAR

Erdoğan, Türkiye’de ve yurt dışında tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışını yaptıklarını belirtti. Tokat, Gaziantep, Lefkoşa ve Arnavutluk’taki çeşitli camilerin açılışlarının gerçekleştirileceğini duyuran Erdoğan, bu eserlerin ihyasına katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. “Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı, uğurlu olsun” diyerek, bu yapıların geçmişten gelen kültürel değerleri günümüze taşıdığını ifade etti.

VAKIF KÜLTÜRÜNÜN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, vakıf kültürünün toplumda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyoruz.” dedi. Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte vakıf kültür varlıklarının restorasyonunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, 2002 yılında yalnızca 46 eserin restore edildiğinin, günümüzde ise bu sayının 5 bin 927’ye ulaştığını ifade etti. Ayrıca, bu süreçte 12,3 milyar lira kaynak kullanıldığını aktardı.

MEHİR VAKFI’NDAN DESTEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Mehir Vakfı’nın deprem bölgesindeki gençlere sağladığı destekleri de gündeme getirdi. “Mehir Vakfı, 81 ilimizde dünya evine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi” diyerek, vakıf çalışmalarının genişletileceğini müjdeledi. Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında aile ve gençlik desteklerini artıracaklarını belirtti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Tüm bu gelişmelere ek olarak, toplumda yaşanan olumsuz algı ve salgılarla mücadeleye de vurgu yaptı. Erdoğan, “İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz” diyerek, gençlerin yuva kurması için daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. “Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor” ifadesiyle, Türk toplumunun vakıf kültürü ve sosyal dayanışma ruhuna olan bağlılığını yineledi.

Cumhurbaşkanı, “Rabbim bizleri bu dünyada iz bırakanlardan, daima hayır dua ile anılacak olanlardan eylesin” dileğiyle yaptığı konuşmayı sonlandırdı.