Erdoğan eylem planını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı.

İlk 100 günlük programdaki 400 eylemden 340 tanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, “Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Karamsarlık pompalayan siyaset simsarları ekonomistler köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar.” dedi. Erdoğan, 24 milyar liralık 454 eylemin hayata geçirileceğini belirtti ve yeni AKM binası ihalesinin Ocak ayında yapılacağını açıkladı

İlk 100 günlük icraat programımızın sonuçları ile önümüzdeki 100 günlük hedefleri paylaşmak üzere bir aradayız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Geride bıraktığımız 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak yeni bir açılım kazandıracağız.

Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programı sürecinde gerçekleştirdikleri gayret için teşekkür ediyorum.

Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sürecine geçişi yönettik diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye’ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Milletimize verdiğimiz sözleri gerçekleştirmeye çalıştık. Hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe kat ettik.

Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Karamsarlık pompalayan siyaset simsarları ekonomistler köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Allah’ın izni ile ikinci 100 günlük programı uygularken de aynısı yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacak, fırsat vermeyeceğiz.

HABERTURK