Erdoğan: EYT yakında TBMM’ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine yakında geleceğini duyurdu.

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 40 dakika süren toplantının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yakında TBMM’ye sunulacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca otoyol ve köprü ücretlerinde yıl boyunca artışa gidilmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“2023’ü Türkiye’nin yüzyılı vizyonuyla karşılamak için aylar öncesinden çalışmalara başladık.

EYT DÜZENLEMESİ

28 Aralık’ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM’nin takdirine sunuyoruz.

RAMİ KIŞLASINA KÜTÜPHANE

Rami Kışlamız, İstanbul’un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti cuma günkü açılışa davet ediyorum.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek.

Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025’ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

ENFLASYONLA MÜCADELE

En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.

Ülkemizin vizyon projesi Togg’u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz.

BREZİLYA’DA KONGRE BASKINI

Brezilya’da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula’ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis’in, Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz.”