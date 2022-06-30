Biden: F-16’lar için gayret göstereceğim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, F-16 konusunda Kongre’yi ikna etmek için gayret göstereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüştü. Biden, Erdoğan’a İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği süreci ve tahıl krizinin çözümü için çabalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki lider en son 31 Ekim 2021’de G20 zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. 8 aylık bir aranın ardından Biden, Erdoğan’la görüşme talebinde bulundu. IFEMA Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve 1 saat 10 dakika süren görüşme son derece samimi bir havada gerçekleşti. ABD Başkanı’nın heyetinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başdanışmanı Jack Sullivan hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun toplantıya katıldı.

Resmi görüşme öncesi kameralar karşısında çıkan iki lider, kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Biden, Erdoğan’a “Size özellikle İsveç ve Finlandiya konusunda yaptıklarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Ukrayna tahılının çıkarabilmesi için verdiğimiz olağanüstü çabalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Fırsat bulursak bu konuları konuşmak istiyorum” dedi. Erdoğan da, “Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. NATO zirvesi gerçekten gündemi itibariyle çok yüklü bir zirve oldu. Bu zirvede gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızla da inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu bir gündemle döneceğiz” dedi. Erdoğan ABD’nin “bu işteki ön alışının NATO’nun güçlenmesine yönelik olarak atılacak adımlar açısından belirleyici olduğunu” ifade etti.