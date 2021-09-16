Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, raflarda yükselen fiyatlara değindi ve en kısa süre içinde enflasyonun düşürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe sahip değildir. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. Ahilik, en kıymetli hazinelerimizden biridir. İnsanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması için 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılıdır. Ahi Evran’ın 32 başlık altında sınıflandırdığı Ahilik Teşkilatı, asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur.

Ahiliğin gücü, ilim, sanat ve ahlakı birleştirip ekonomik ve sosyal hayatta kalitenin ve güvenirliğin garantisi olan kuralları taviz vermeden uygulamasından kaynaklanmaktadır. Ahiliğin sosyal rolü, üreticiyle tüketici arasında olduğu kadar zengin ile fakir, emek ile sermaye arasında kurduğu dengeden gelmektedir. Sosyal adalet ve istikrarın reçetesi işte bu dengedir. İnsanlığın bugün geldiği nokta, teknolojide ve bilimde katedilen mesafe böyle bir birikimin neticesidir. Bugünkü teknolojiye, bilime, ekonomik ve sosyal düzene asırlar öncesinden zemin hazırlanmış olmasaydı kendimizi şu an çok farklı ve dramatik bir yerde bulabilirdik. Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız, vizyonlarımızı bu şekilde genişleteceğiz. Biz kendi siyaset hayatımızda da hep bu anlayışla hareket ettik, ediyoruz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz.

Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın öncesi döneminin dahi üstüne çıktı. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.