Erdoğan: Faizi savunanla beraber olmam

‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ tezini tekrarlayan Erdoğan, “Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam” diye konuştu. AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasının başında, hayatını kaybeden yazar Sezai Karakoç için taziye dileklerinde bulunan Erdoğan, Karakoç’un Mona Roza şiirini okuduktan sonra salonda Fatiha suresi okundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

İYİ DURUMDAYIZ: Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaşmıştır. Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yol; diğer tarafta eski Türkiye’ye dönen yol… Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler, 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğinde. Biz bu vahim küresel tablo içinde üretimimiz, ihracatımız, istihdamımızla hamdolsun iyi yerde duruyoruz… Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz.

FAİZE MİLLETİMİZİ EZDİRMEYİZ: Enflasyon, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde elbette bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Diğer ülkeler giderek daha çok sıkıntıya girerken, biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık net söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz… Hâlâ kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam. Bunu bir defa bileceğiz. Amerika’da, Batı’da, İsrail’de faiz aşağılara çekilmişken bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunuyor? Ben bu görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor?