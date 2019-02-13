Erdoğan: Faizi yüzde 0 seviyesine indirdik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki konuşmada ekonomiye dair icraatlarını anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları;

Esnaf kardeşlerimizle yapmış olduğumuz sohbetin ve içmiş olduğumuz bir bardak çayın keyfini başka hiçbir şeyde bulamadım.

Esnaflarımızın en büyük sıkıntısı finans konusunda yaşadığı zorluklardır. Esnaflarımızın kullandığı kredilerde faiz yükü altında ezilmenizin önüne geçtik. Esnaflarımız 200 ile 500 bin lira arasında kredi kullanabiliyor.

Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47’den yüzde 0 seviyelerine indiren iktidarız. Sadece bu yıl kullandıracağımız kredi tutarı 22 milyar TL. Özellikle sıkıntılı dönemlerde esnaflarımızın borçlarını yapılandırarak önlerini görebilmelerini sağladık.