Erdoğan: Fani Olan İsimler, Baki Dava

AK PARTİ’NİN 8. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞİYOR

AK Parti, 8. Olağan Kongresi’ni Ankara’da topladı. Kongre öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, burada “yeni dönem” mesajı verdi. Ardından salona geçerek resmi açılışı yaptı ve konuşmasına başladı. Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çeken ifadeler şunlardır: “Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevda ile ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi selamlıyorum.” Ayrıca, “Bu sevda ile devletine, bayrağına, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum.” dedi.

KONGRENİN ANLAMINI VURGULADI

Erdoğan, konuşmasında şehitleri andı ve “8. Olağan Büyük Kongremizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum.” ifadesini kullandı. İlk günden itibaren partisi için destek verenlere teşekkür ederek, “Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, partimize katkı veren, alın teri döken tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

AK PARTİ’NİN YENİLENME SÜRECİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye Yüzyılı’nın yeni bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini belirtti. AK Parti’nin, kuruluştan bu yana 24 yıldır kendini yenileme başarısı gösterdiğini vurguladı. “Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz.” diyerek istikamet kaybetmemek gerektiğini belirtti.

KADINLARA VE GENÇLERE ÖNEM VERDİ

Erdoğan, kadın kollarının daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini ve gençlerin partinin geleceğinde önemli rol oynamaları gerektiğini söyledi. “Burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır.” diyerek partinin ilkelerine vurgu yaptı.

MUAZZAM BİR BAŞARIYLA TARİHE GEÇTİK

Erdoğan, “Dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıya imza attık.” dedi ve bu başarıyı halkın beklentilerini siyasete taşımayla elde ettiklerini ifade etti. “Gençler bakın; biz sadece seçimleri kazanarak değil asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız.” diyerek gönül kazanmanın önemini vurguladı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı, muhalefetin sürekli kriz çıkarttığına dikkat çekerek, “Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti demokratik güç merkezleriyle işbirliği yapacak kadar gözünü karartması, ülkemizi toksik demokrasi sorunuyla karşı karşıya getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA BİR BAYRAM İKLİMİ YARATTIK

Erdoğan, salonun önünde yaptığı konuşmada AK Parti’nin Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiğini belirtti. “AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde… bu süreci bugünlere kadar getirdik.” diyerek teşekkürlerini sundu. Yeni bir döneme başladıklarını da ifade eden Erdoğan, “Yeni görev alan kardeşlerime üstün başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.