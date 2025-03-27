Erdoğan: Farklılıklar Beşeri Zenginlik Kaynağıdır

TOPLUMSAL GERİLİMLER ÜZERİNE AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen iftarda, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi. İftara, Türkiye’ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı.

İFTARDAKİ PAYLAŞIM VE SELAMLAR

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’u Türkiye’de misafir etmenin mutluluğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde böyle mübarek bir günde iftar soframızı ülkemizdeki cemaat vakıflarının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla temsil ettiğiniz cemaatlerin bütün mensuplarına selam ve sevgilerimi gönderiyorum” şeklinde konuştu.

İNANÇ ÇEŞİTLİLİĞİ VE BİRLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çok farklı inanç, kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahip olduğuna değinerek, “İstanbul’dan Mardin ve Hatay’a kadar birçok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler, kiliseler, sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi paylaştı. Aynı vatan toprakları üzerinde aynı gök kubbe altında Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler yan yana yaşadı. Yüzyılların birimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer veriyoruz” dedi.

TOPLUMSAL BARİŞ VE SOMALİ’YE DESTEK

Nefret söylemlerinin arttığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bir dönemde bu değerlere sahip çıkmanın önemini vurgulayan Erdoğan, “Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor” şeklinde bilgi verdi. Cumhurbaşkanı, 23 yılı aşan iktidarları boyunca tüm vatandaşların inanç özgürlüğünü genişletmeye çaba gösterdiklerini belirtti. “Hangi kökene, inanca cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim kardeşlerimizin bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami gayret gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın geçmişinde büyük acılar çeken Somali halkının ekonomik kalkınmasına ve huzuruna önem verdiklerini vurgulayarak, “Somali’nin ülkemizin de desteğiyle elde ettiğini kazanımları koruyarak toplumsal barış ve istikrarını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş bedel ödemiş bir ülke olarak Somali halkının yanındayız. Türkiye olarak Somali’nin birliği, dirliği için bölgesinde bir istikrar kaynağı olması için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.