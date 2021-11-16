Erdoğan festivale katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek festivale katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne katılacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım’da Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik bir festival düzenlenecek.

Festivalde, müzik dinletileri ve konserler olacak. Genç sanatçıların sahne alacağı festivalde tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Festivalde, AK Parti belediyeleri faaliyetlerini sergileyecek, hizmetlerini anlatacak. Ayrıca, belediyeler yöresel lezzetleri gençlere sunacak.

Sanal gerçeklik etkinlikleri olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, festival hakkında şu bilgileri verdi:

“Konferanslar, söyleşiler olacak. Bilim adamları sanat ve siyaset dünyasının ileri gelenleri çadırlarda söyleşilerde bulunacak. Grafiti sanatçıları olacak. TOGG aracıyla ilgili sunumlar olacak. THY’nin simülasyonu orada olacak. Sanal gerçeklik etkinlikleri olacak. Alanda 75 ayrı etkinlik planlanıyor. Burada her genç kendine göre bir etkinlik bulacak. Gençlerimize göre bir festival. Pazar akşamına kadar her gün 12 saat boyunca dolu bir festival düzenliyoruz. Şu ana kadar Türkiye’de düzenlenen festivallerin en büyüğü diyebilirim.”

Festival, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.