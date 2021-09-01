Erdoğan: FETÖ’yü Balkanlardan da atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü’nün Balkanlardan da atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı. Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesi Balkanlardan da atacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Erdoğan, “Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Hayata geçirilecek projeler Sancak’ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak. FETÖ ihanet çetesini Balkanlar’dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.