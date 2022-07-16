Erdoğan: FETÖ’yü NATO kayıtlarına girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuştu. Erdoğan “Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaasını kararlılıkla sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi. Erdoğan, “15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler.” ifadelerini kullandı. NATO zirvesine değinen Erdoğan, FETÖ, YPG ve PYD’nin terör örgütü olarak kayıtlara girdiğini hatırlattı ve ‘Bu bizim kırmızı çizgimizdir’ dedi. Muhalefete seslenen Erdoğan, “Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.” cümlelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Fatih’te bulunan Saraçhane Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Saraçhane Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6’ncı yıl dönümü. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde yaralılarımızdan daha sonra vefat edenlerle birlikte toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Vurulmuş tertemiz anlından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Biz biliyoruz ki şehitler sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşular. Ve yine biliyoruz ki rabbim şehitlerimizi sevgili habibinin sancağı altında şereflendirdi. Bizi de onlarla beraber şereflendirsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına çıplak elleriyle karşı koyarken gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Rabbim milletimizi bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın” dedi.