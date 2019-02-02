Erdoğan: Filistin’e sırtımızı dönmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ile ilgili açıklama yaptı.

İsrail Parlamentosu’ndan Arap vekilleri ağırlayan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e asla sırtını dönmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Erdoğan “Türkiye Filistin’e sırtını dönmeyecek, elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan akşam saatlerinde ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

TRT