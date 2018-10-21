Erdoğan: Fırsatçıları unutmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığı yemeğindeki konuşmasında şu mesajları verdi:

Diyarbakır’da istediğimiz sonucu alamadık. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacak ve Diyarbakır’da en az ülke genelindeki bir oy desteğine ulaşacağız. Sorun her neyse bulacağız ve çözeceğiz.

“5 AYLIK ZAMAN YETER”

Bizim hiçbir zaman isimlerle işimiz olmadı. Milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır’da da bizi bu yol nereye çıkartırsa oraya gideceğiz. En isabetli adaylarla seçime gireceğiz ve Allah’ın izniyle neticeyi alacağız. Diyarbakır’da gönüllerimiz bir olduğunda seçime kadar olan 5 aylık zaman ziyadesiyle bize yeter.

“TEDBİRLERİ ALDIK”

Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. İşleri yoluna koymak elbette kolay değildi. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı sıktı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız. Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmak. İhracatta çok iyi gidiyoruz.

HABERTÜRK