Erdoğan: Fiyat dengesizliğinin önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül’de hem konut hem kira fiyatlarındaki dengesizliğin önüne geçileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dörtyol Meydanı’nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuştu.

“60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz”

Eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlikten milli bayramlarımıza kadar her anında İstanbulla birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Esenler’de şuan 60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz.

“Depremlerden sonra yıkılan tüm yerleri ayağa kaldırdık”

İki gün önce 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 23. yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav’ı hatırlayın, Kütahya’yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya’yı hatırlayın, Kocaeli’nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya’da, Elazığ’da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık.

“Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık”

Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk.

“Önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır”

TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibarıyla tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60’ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır.

Ana muhalefet, ya Antalya’da yangın oldu, Muğla’da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık, biz. İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP’de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Orada bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran kim oldu? Yine biz olduk. Niye? Yani büyükşehir belediyesi CHP’de diye biz bakıp seyredemezdik. Muğla’da büyükşehir belediyesi CHP’de diye biz seyredemezdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP’de diye biz seyredemezdik. Öyleyse elleri, kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Kardeşlerim, bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir, hepsini de siler süpürür. Bunun için biz milletimize ne söz vermişsek onu harfiyen yerine getiriyoruz. Yapılamayacak hiçbir sözün yükünün altına da girmiyoruz.

Her zaman “Ne aldanan olacağız, ne aldatan” dedik, ilkemiz bu. Elbette her konuda bu ilkeyi hayata geçerli kılacağız. Ama depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye kesinlikle tavizsiz bir şekilde bağlıyız. Sizlerden, bu tür hassas meselelerde bizim projelerimiz gibi aklın ve bilimin ışığında yapılan işler dışında esip gürleyenlere itibar etmemenizi istiyorum.

“İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında dönüşüm projeleri devam ediyor”

Geçmişte yaşadığımız acıları ve potansiyel tehditleri göz önüne alarak İstanbul’u kentsel dönüşümün merkezi haline getirdik. Bugüne kadar İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında dönüşüm projelerini tamamlamak için on binlerce işçimiz, mühendisimiz arı gibi çalışıyor.

“Bugün Esenler’de 2 bin 100 konutun anahtarlarını hak sahiplerimize veriyoruz”

İşte bu büyük dönüşüm projelerinden en çok nasiplenen ilçelerimizin başında neresi geliyor? Esenler geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Esenler Belediyemizin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm projesini burada yükseltiyoruz. Temelini Ekim 2020’de attığımız bu proje, yeşille bütünleşmiş, geleneksel mahalle anlayışına uygun şekilde 4 katı geçmeyen, yatay mimariye sahip ve elbette depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor. Esenler şimdi daha bir başka güzel oluyor. Unutmayın daha bir başka güzel. Proje alanının yüzde 68’i yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrılmıştır. Öyle ki bu projeyle Esenler’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekare artıyor. Esenler’de inşa edilen 2+1 ve 3+1 evler 80 ile 125 metrekare arasındaki büyüklükleri, her daireye ait kapalı otoparkı ve diğer özellikleriyle çevre ilçelerin de çehresini değiştirecek daha büyük bir dönüşümün tetikleyicisi olmuştur. ‘Bu projenin içinde yok yok.’ desek yeridir. Projede, çocuklarımızın en yüksek standartlarda eğitim almalarını sağlayacak 1924 derslikli 63 okul var. Bugün Esenler’de projenin ilk etabını oluşturacak 2 bin 100 konutun anahtarlarını hak sahiplerimize veriyoruz.Yıl sonuna kadar 4 bin 941’e çıkarıyoruz. Anahtarlarını teslim alacak vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

‘Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz’

Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağı içinde yer alıyor. Uzunca bir süre kayda değer hiçbir adım atılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? İstanbullu gereken dersi 2023 Haziran’da verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gerekeni yapacağız. Deprem öncesi milletin canı hiçe sayıldığı gibi hala belediye tarafından herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir. Diğer alanlarda nasıl ülkeye 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdıysak depreme hazırlık hususunda da benzer bir zihniyet ve uygulama değişikliğini gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı bu doğrultuda yapılandırdık. Projeden malzeme kalitesine, altyapıdan acil durum müdahale planlarına kadar her şeyi yeni baştan kurduk. Test ettik, işler hale getirdik. Van’dan İzmir’e kadar… Son dönemde yaşanan depremlerde sel baskınlarında, yangınlarda ve afetlerde bu kurumsal kapasiteyi kullanarak kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştık.

Konut ve kira artışları için yeni adım

3 milyon konutun dönüşümünden, 1 milyon 200 bine yakın toplu konut inşa etmekten, diğer başlıklarla birlikte yapıların yüzde 60’ını afetlere karşı koruma altına almaktan bahsediyoruz. Bu, Türkiye için başlı başına bir devrimdir. Şimdi bu adımlarımızı biraz daha ileri taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum.