Erdoğan: Fiyatlarda yıl boyu artış yaşanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu artışa gidilmeyeceğini duyurdu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçmiş yılbaşlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girilmediğini, Cumhuriyet’in ilk asrının tamamlanıp, yeni yüzyılına girildiği kritik bir yıl dönümünün coşkusunun yaşandığını söyledi.

Her konuşmalarında, çalışmalarında, adımlarında heyecanla ifade ettikleri 2023’e kavuşulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Mücadele’yi zafere ulaştırıp, 1000 yıllık vatanımız Anadolu’daki yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmamızın üzerinden geçen bir asırda acı, tatlı pek çok tecrübe edindik. Kimi dönemleri yaşanan zulümlerin, baskıların, acıların, dökülen gözyaşlarının burukluğuyla kimi dönemleri de güçlenen umutlarımızla, bilenen azmimizle, artan cesaretimizle hatırladık. Sadece 20 yılımızda yaşadıklarımız dahi vatanımızdaki 1000 yıllık, son devletimizdeki bir asırlık serencamımızın özeti gibidir. Biz de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının müjdecisi 2023’ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla karşılamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Bilhassa son dönemde ülkemizin önünde, içeride ve dışarıda çözülmemiş hiçbir mesele bırakmama azmimizin gerisinde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma gayesi vardır. Her Kabine Toplantımızın yazılı olmayan ilk gündem maddesi, her faaliyetimizin adı konulmamış amacı, gönül ve zihin dünyamızın yegane meşgale konusu budur. Son Kabine Toplantımızdan bugüne gerçekleştirdiğimiz her çalışma da bu hedefe yöneliktir.”

Erdoğan, geçen yılın son Kabine Toplantısı’nın ardından 28 Aralık’ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, “Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz.” diye konuştu.

“Daha büyük başarıların müjdesini vereceğiz”

TÜBA ve TÜBİTAK Ödül Törenleri vesilesiyle bilim insanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığın ortak çalışmasıyla başlattıkları “1 Milyon Yazılımcı Projesi”nin ilk etabını 29 Aralık’ta hedefinin üzerinde bir gerçekleşmeyle tamamladıklarını söyledi.

Halen devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirerek, bu projeyi sürdürme kararı aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yılın son cuma gününde Türkiye İlahiyatlar Derneğinin gençlik buluşmasında ülkemizin dört bir yanından kardeşlerimizle hasbihal etme imkanı bulduk. Yeni yılın ilk iş gününü anlamına uygun şekilde 2022 ihracat rakamlarını açıkladığımız bir törenle karşıladık. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 254,2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat arttırdığımız ihracatımızda geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme hedefimize daha sıkı sarılacak, daha çok çalışacak, daha büyük başarıların müjdesini milletimize vereceğiz.”

“Devletimizin gücüne şahitlik ettik”

Sözleşmeliden kadroya geçenlerle yaptıkları buluşmada yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, “Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak, bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdim.” diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Meclis Grubu Toplantısı’nda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a yükselttiklerinin müjdesini verdiklerini hatırlatarak, şunları ifade etti:

“Aynı günün akşamında Anadolu Medya Ödülleri vesilesiyle medyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz ve yeni kredi imkanlarının haberini paylaştığımız bir programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya’da Kumluca ve Manavgat’ı da içeren bir dizi programa katılarak hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik hem de yangın ve sel afetleri sonrasında kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik. Antalya’daki toplu açılış, bunun yanında mitingimizde resmi rakam 90 bin kişinin katıldığı bir buluşmayı yaptık. Ardından Kumluca’da 13 bin kişinin katıldığı, cadde kenarlarını falan söylemiyorum, onlarla bir arada olduk. Ve daha sonra Manavgat’a geçtik, orada da 10 bini aşkın vatandaşımızla bir arada olduk. Kumluca’da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Manavgat’ta yangında zarar gören 900 civarında ev, bunların 450’sini teslim ettik. Anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla birlikte bir kez daha şahitlik ettik. Hem yanan konutların yerine yapılan yeni evlerle hem ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkece ne kadar gurur duysak azdır.”

Erdoğan, aynı günün akşamında Adnan Menderes’in yadigarı eski dokuma fabrikasının Kepez Belediyesince müzeye dönüştürülen yerinde yaklaşık 700 kadınla bir araya geldiklerini söyledi.

“Umarız yalanları söyleyenlerin yüzleri kızarmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Volkswagen Arena’da gençlerin coşkusuna ortak olduklarını, yaklaşık 10 bin gençle buluştuklarını anlattı.

Bu sabah Sakarya Arifiye’de yeni nesil Fırtına obüslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldığını aktaran Erdoğan, “Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven neşretti. Bu vesileyle Arifiye’de üretilen Altay tankını ve zırhlı personel taşıyıcılarını da inceleme imkanı bulduk.” diye konuştu.

“Arifiye Fabrikası, bir dönem muhalefetin ‘satıldı, kapatıldı’ diye diline doladığı, binbir yalan ve iftirayı ardı ardına sıraladığı yerdir.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Satıldı, kapatıldı denilen fabrikanın, ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri birazcık da olsa kızarmıştır. Yarın esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Çarşamba günü Uluslararası Ombudsmanlık, perşembe günü Bilim Teknoloji Kurulu toplantılarına katılıyoruz.

“Rami Kışlamız, İstanbul’un millet kütüphanesi olacak”

Cuma günü İstanbul’da bu çok önemli, bütün muhalefeti oraya davet ediyorum, meşhur Rami Kışlamız var ya Rami Kışlamızı nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa, İstanbulumuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul’un Millet Kütüphanesi olacak, İstanbul’un en büyük ve Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden ayağa kalkıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı’ma ve bu çalışmayı yürüten tüm mimar, mühendis arkadaşlarımıza, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Zira bu kışlanın içinde esnaflık yaptım, gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı’ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik ama sonunda bu oldu.”

“Otoyol ve köprülere zam yok”

Erdoğan, cumartesi günü Muğla’da hasret gidereceklerini belirterek, “Ülkemizi 81 vilayetiyle geliştirme, büyütme, kalkındırma çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek.” dedi.