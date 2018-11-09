Erdoğan Fransa yolcusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde suikast şokuyla sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme yapmak üzere Fransa’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşı’nı Sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. Yıldönümü vesilesiyle Paris’te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkilinin katılacağı etkinliklerle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

TRT