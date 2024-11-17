Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Brezilya’ya Gitti

ERDOĞAN BREZİLYA’YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak amacıyla özel uçak ‘CAN’ ile saat 08.43’te Brezilya’ya doğru yola çıktı. Esenboğa Havalimanı’nda Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı temsilcilerle birlikte Brezilya’ya doğru hareket etti.