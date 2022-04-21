Erdoğan: Gelin safları sıkılaştıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında birlik beraberlik mesajı verdi ve kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlattıklarını açıkladı.

Erdoğan, “Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış ancak farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği’ başlattıklarını açıklayarak, “Besmelemizi çekip yeni bir heyecan ve azimle tekrar yola revan oluyoruz… Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış ancak farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz. Tüm kardeşlerime özellikle de gençlerimize samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin saflarımızı sıklaştıralım, ahdimizi tazeleyelim” dedi.

KENDİ VATANSEVERLERİMİZLE: Bizler şehit yakınlarımızla, emniyet mensuplarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla bir araya geliyoruz. Muhalefet, yandaşlarıyla birlikte, Boğaz manzaralı beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz kendi vatanseverlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz.

KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ: AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. Besmelemizi çekip yeni bir heyecan ve azimle tekrar yola revan oluyoruz… Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, AK Parti çatısı altında bu ülkeye hizmet etmiş ancak daha sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz. Dava kardeşliğimizi yeniden perçinleyerek, kalbi Türkiye için çarpan herkesle irtibatlarımızı güçlendirmeyi istiyoruz.