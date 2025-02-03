Erdoğan: Gençlere Kötü Alışkanlıklara Karşı Uyarı

BAŞKANIN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada “Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.” diyerek, eğitim külliyesinin hayırlı olmasını temenni etti.

MODERN BİR EĞİTİM MERKEZİ

Eğitim külliyesinde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ve 11 revir bulunduğunu belirten Erdoğan, “Külliyemizdeki Türkiye’nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul’a kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, desteklerini esirgemeyen millete teşekkür etti.

EĞİTİMDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER

Eğitime ayrılan bütçenin 2002’de 7,5 milyar iken şu anda 2 trilyon 186 milyarı geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı, “22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken, bu sayıyı iki katına, 735 bine çıkardık.” dedi. Ayrıca, “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık.” şeklinde ekledi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU VE ŞİDDETLE MÜCADELE

Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddet suçlarıyla ilgili cezaların arttığını ve caydırıcılığın sağlandığını söyledi: “Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür.” Şiddetle mücadelede kararlılık sergilediklerini belirtti.

BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE

Dijital mecra ve bağımlılıklar konusuna da değinen Erdoğan, “Evlatlarımızı tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız.” diyerek toplumda yaygınlaşan zararlı alışkanlıklara karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

EĞİTİMDE YENİ TRENDLER VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Milli eğitim akademisinin kurulduğunu duyuran Erdoğan, mevcut öğretmenlere de 5 aylık eğitimler verileceğini açıkladı. Ayrıca, “Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik.” dedi ve 2025 yılında 1381 engelli öğretmen ataması yapacaklarını duyurdu.

PISA RAPORUYLA BAŞARI

Son olarak, Aralık 2023 PISA raporuna göre Türkiye’nin matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri olduğunun altını çizdi.