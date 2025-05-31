Erdoğan, Gençlik Zirvesi’nde Birlik Mesajı Verdi

ERDOĞAN’IN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde kritik mesajlar iletti. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen bu etkinlikte Erdoğan, gençlere güven verirken birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

AYRIŞTIRICI SİYASETE TEPKİ

Erdoğan, ayrıştırıcı siyaset tarzını da sert bir dille eleştirdi. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” dedi. Gençlerin, tarihsel bir misyon taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin teknoloji, bilim, sanat ve spordaki başarılarına dikkat çeken Erdoğan, TEKNOFEST kuşağına övgüler yağdırdı. “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar” şeklinde belirtti. Zirvede ödül alan gençleri de tebrik eden Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” dedi.

İSTANBUL’UN FETHİNE ATIF

Erdoğan, İstanbul’un fethi ile ilgili olarak da gençlere tarih bilinci kazandırmanın önemini vurguladı. “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik” diye konuştu.

CHP ZİHNİYETİNE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı, ideolojik vesayet ve tarih reddiyeciliğine yönelik eleştirilerini de sıraladı. “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik” ifadeleriyle bu duruma değindi. Bu anlayışın tarih olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlerin bu mirası üstleneceğini dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELE PLANLARI

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek, hedeflerini şu şekilde açıkladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan tüm gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” şeklinde sözlerini tamamladı.