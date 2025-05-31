Erdoğan Gençlik Zirvesi’nde Güven Verdi

CUMHURBAŞKANI’NDAN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli ifadeler kullandı. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından organize edilen bu zirvede gençlere güven veren Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” diye konuştu.

AYRIŞTIRICI SİYASET DÖNEMİ KAPANDI

Cumhurbaşkanı, ayrıştırıcı siyaset tarzına eleştirilerde bulundu. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” dedi. Gençlerin tarihsel sorumluluk taşıdığını belirten Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK, GELECEĞİMİZİ İNŞA EDECEK

Erdoğan, gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve sporda elde ettiği başarılara da dikkat çekti. TEKNOFEST kuşağına övgülerde bulundu: “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençlere de tebriklerini ileten Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” şeklinde konuştu.

TARİHŞUURU VE FETHİ ANLAYIŞI

İstanbul’un fethine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı, gençlere tarih bilinci aşılamanın önemine işaret etti. “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik” ifadelerini kullandı.

CHPLİ ANLAYIŞA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ideolojik vesayet ve tarih reddiyeciliğine yönelik eleştirilerde bulundu: “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu geçmişin artık geride kaldığını ifade eden Erdoğan, gençlerin bu mirası geleceğe taşıyacağını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, terörle mücadele konusuna değinerek hedeflerini sıraladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan tüm gençlere teşekkür eden Erdoğan, “Gençler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.