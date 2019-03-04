Erdoğan açıkladı! 81 ile tanzim geliyor

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, siyasi liderler çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Zonguldak’ta konuşma yapan Erdoğan, tanzim müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili “31 Mart’a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Seçim tarihine 26 gün kaldı. Gece gündüz çalışıyoruz değil mi? Ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi? Bu seçimde milletin hasmı ne kadar kesim varsa seçim sonucunu bekliyor. Halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Beraberliğimize fitne ile saldıranlar pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemesi bir araya getiren nedir? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar ama Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. CHP’nin yanına adı iyi kendi karışık parti ve bölücü örgüt destekçisi partiyi katıp milletimize pusu kuruyorlar.