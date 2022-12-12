Erdoğan: Gerekirse referanduma götürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeye ilişkin “Bir anayasal düzenleme yapalım ki önüne gelen bu konuyu istismar etmesin. Gerekirse bu işi referanduma da götürebiliriz” dedi.

PASI DEĞERLENDİRDİK: (Başörtüsüne anayasal güvence çalışması) Sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu bize bir yerde bir pas attı. Bizim de tabi bu pası değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlarla hemen çalışmaya başladık. Dedik ki yasal düzenlemeyle bu iş çözülmez, yapmamız gereken şey gelin biz bir anayasal düzenleme yapalım ki önüne gelen bu konuyu istismar etmesin. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir istismardı, geçmişte bunu defaatle yaptılar.

MİLLETE GİDERİZ: (6’lı masa destek verir mi?) 6’lı masanın içinde samimi olanlar olmayanlar, bunları da göreceğiz. Sonuna kadar da işin takipçisi olacağız. Burada gerekirse ihtiyaç olursa dedik ki bu işi referanduma da götürebiliriz. Millete gidelim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse, çözüm yeri neresi? Millet, gideriz millete. Çünkü bu ülkede artık başı açık başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım. Lafa geldiğinde yüzde 99’u Müslüman diyoruz, o zaman bu kavga, bu sıkıntı ne? Yani gitsin temizlikçilik yapsın diyebiliyorsun, tamam da okumasına niye engel oluyorsun? Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu insan haklarına bir defa ters. Temennim odur ki parlamentoda beklenen sayıyı da almak suretiyle yola devam ederiz.

DAHA UCUZ DOĞAL GAZ MARTTA: (Karadeniz’deki doğal gaz rezervi) 2 bin 100 metre derinliğe bu borular yerleştiriliyor. Çok ciddi bir başarı, ciddi bir adım, yatırım. Sakarya’da 540 milyar metreküplük böyle bir rezervi çıkartıyoruz. Şimdi karada Raman’daki süreç ardı ardına geliyor. Bütün bunlar bizi yurtdışına muhtaç olmaktan sayenizde kurtaracak ve biz bize yeter hale geleceğiz, ama 8 sene, ama 10 sene. Bu tabii Türkiye’nin çok büyük bir başarısı olacak ve bunu başardığımız andan itibaren vatandaşımıza daha ucuz şartlarda doğal gaz verme imkanına kavuşacağız. Bizim eskiden sismik araştırma gemimiz bile doğru dürüst yoktu, ama şimdi 4 tane sondaj gemimiz var. Bunlar Türkiye’yi sınıf atlattı. Son olarak bir tane daha aldık, o da yakın zamanda filoya katılacak. Bakalım bakanımızın söylediği gibi Mart’ta bu işi bitirebilecek miyiz?