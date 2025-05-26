Erdoğan: Görevi Kötüye Kullananlara Acımız Yok

ETİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Beştepe’de düzenlendi. Bu önemli etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, kamu yararının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

DEVLETİN SAYGINLIĞINA ÖNEM VERİLMİYOR

Erdoğan, çözüm üretemeyen ve devletin saygınlığını zedeleyen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını ifade etti. “Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir.” diyen Erdoğan, 228 bin 922 kamu görevlisinin etik eğitimi aldığını ve ülkede etik bilincin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti.

KAMU HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı, AK Parti hükümetleri döneminde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin devlet geleneği ve köklü geçmişine vurgu yaparak, bilgi, ahlak ve liyakate verilen önemin önemini de vurguladı.

KAMU YARARI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Devlet hizmetinde bulunan herkese görevlerin geçici olduğunun hatırlatmasını yapan Erdoğan, “Kamunun yararı, her şeyin üzerindedir.” ifadesini kullandı. Kötü niyetle görevini kullanan ve kamu malını israf edenlere asla tahammül etmeyeceklerini söyledi. Devletin düzen ve nizamını sağlamak konusunda kararlılığını dile getirdi.

BÜROKRATİK OLGİRAŞİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Erdoğan, geçmişte bürokratik oligarşinin halkı nasıl etkilediğini anlattı ve bunun üstesinden gelmek için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. “Bilgi edinme yollarını genişlettik.” diyen Erdoğan, 1994’te başlatılan Beyaz Masa uygulamasının daha modern hali olan CİMER’i tüm ülkede hayata geçirdiklerini açıkladı.