Erdoğan adayları açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 20 il ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkan adayının isimlerini açıkladı.

İşte Erdoğan’ın açıkladığı 40 başkan adayı:

ADIYAMAN: DR. SÜLEYMAN KILINÇ (ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ)

1965 yılında Adıyaman’da doğan Süleyman Kılınç, orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar Adıyaman’da uzman tabip olarak görev yapan Kılınç, 4 dönem Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı ve 1 dönem de Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Kamuda ve özel hastanelerde başhekimlik ve yöneticilik de yapan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Evli ve üç çocuk babası, İngilizce bilen Kılınç’ın, önceki dönemlerde AK Parti Adıyaman milletvekili aday adaylığı bulunuyor.

Cafer Özdemir, 1967 yılında Yozgat Yerköy’de doğdu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılan Özdemir, 2004 yılındaki mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Özdemir, 29 Mart 2009’daki mahalli idareler seçiminde Amasya Belediye Başkanlığına ilk kez seçildi. 2014’te Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Antalya’da 11 Temmuz 1964’te doğan Türel, İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İngiltere’de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar Antalya’da gazetecilik yapan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarınca birçok kez “yılın gazetecisi” olarak ödüllendirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine 1992’de 28 yaşındayken seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999’da ATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 2001’den 2004’e kadar ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Türel, 28 Mart 2004’te yapılan genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi 29 Mart 2009’a kadar yürüten Türel, Antalyaspor’a başkanlık da yaptı. 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Türel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Kurulu Grubu Başkanlığı yapan Türel, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu üyesi oldu. 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, New York, Londra, Paris belediye başkanlarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Güçlü Şehirler Ağı (Strong Cities Network -SCN) oluşumunda yer alan Türkiye’den tek belediye başkanı oldu. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Türel, 2017’de Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’na seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor.

1976 yılında Ardahan’ın Yalnızçam köyünde doğan Baydar, ilk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. Ardahan’da özel veterinerlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Baydar, farklı dönemlerde toplamda 7 yıl AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevinin yanı sıra bir dönem de AK Parti Ardahan İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

Mehmet Kocatepe, 1966 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Bursa Süleyman Çelebi Lisesi’nde tamamlayan Kocatepe, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde halk eğitimi üzerine mastır yaparak “bilim uzmanı” unvanını aldı. Gıda ve tekstil üzerine ticaretle uğraşan Kocatepe, 1992’de öğretmenliğe başladı. Kocatepe, 2003 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı, 2009’da da Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı seçilen Kocatepe, Ekim 2014’ten bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye’yi temsil ediyor. Evli ve 3 çocuk babası Kocatepe, İngilizce ve Arapça biliyor.

Bartın’da 1965’te dünyaya gelen Yusuf Ziya Aldatmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Aldatmaz, lisans eğitimi ve askerlik sonrası, 4 nesilden beri devam eden aile mesleği gıda maddeleri toptancılığı işini babasından devraldı. Aldatmaz, 2000-2002 yılları arasında Anavatan Partisi’nde Merkez İlçe Başkanlığı, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartın Spor Kulübü yöneticiliği, Bartın Üniversite Derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Aldatmaz, 5 Kasım 2017 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi. Yusuf Ziya Aldatmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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