Erdoğan: Halkımızı ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin yakında düşeceğini, halkı bunların altında ezdirmeyeceğini söyledi.

Yatırım, istihdam, üretim politikaların altyapısını 19 yıldır inşa ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu faizler düşecek. Yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki programları kapsamında Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda 96 tesisin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, “Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesi ve imkanına sahibiz” dedi. CHP’nin iktidarda sorumluluk aldığı dönemlerde gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’leri bulduğunu belirten Erdoğan, “Ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlığın önüne yazar kasa atıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Bunları 18 yaşının altındakiler bilmez. Bu ülke onların döneminde bankaların içlerinin boşaltılarak milletin cebinden çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir Türkiye devraldık” ifadelerini kullandı.

‘Geri dönmeyeceğiz’

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bırakıp 2013’te ise IMF’ye olan borcu kapattıklarının altını çizen Erdoğan, “Attığımız her adımın, yaptığımız her yatırımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye’yi ekonomik olarak kendi imkan ve kabiliyetleri ile yoluna devam etme gayesi vardı. Ne zaman biz 23.5 milyar dolar borcu kapatıp bir daha IMF ile anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik o günden beri başımız beladan kurtulmuyor. Boş durmuyorlar. Hani küresel güvenlik sistemindeki çarpıklıklara ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz ya, ekonomide de aynısını söylüyoruz. Ülkemizdeki mandacı iktisat ve mandacı siyasetçiler ise cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikaları insanlarımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı programımızdan geri döndüremeyecekler” dedi.