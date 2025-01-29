Erdoğan, Hamas Heyetini Kabul Etti

ERDOĞAN, HAMAS HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Kabul sırasında Türkiye’nin Gazze’deki durumu anlatmayı sürdüreceğini, ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını umduğunu ifade etti. Bu buluşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da buluşmada yer aldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş’i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.” denildi.

ERDOĞAN’DAN HAMAS İLE İLGİLİ VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ile yaptığı görüşmede, Hamas’ın 471 gün boyunca sürdürdüğü mücadelenin direniş ruhunu kaybetmeyeceğini bir kez daha kanıtladığını belirtti. Erdoğan, kabulde ayrıca Türkiye’nin Gazze’deki gerçekleri anlatmaya devam edeceğini ve ateşkesin ikinci, üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini vurguladı.