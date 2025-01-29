Erdoğan Hamas Heyetini Kabul Etti

KABUL TÖRENİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Bu önemli buluşma, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde kritik bir durumu yansıtıyor.

GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da bulunuyor. Bu isimlerin katılımı, görüşmenin önemini artırıyor.