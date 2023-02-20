Erdoğan Hatay’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremlerden etkilenen Hatay’ı ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “asrın felaketi” olarak nitelenen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Hatay’ı ziyaret ediyor.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay’a hareket etti.

HATAY’IN ARDINDAN KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Erdoğan, Hatay’ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’ta da incelemelerde bulunacak.