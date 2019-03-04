Erdoğan: Hayat hakkı tanımayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da gerçekleştirdiği mitinginde ‘Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız’ ifadesini kullandı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bartın’ı ve Bartın’ın güzel insanlarını özlemişiz. Siz Bartınlı kardeşlerimizin şu gerçeği iyi bilmesini istiyorum uzun zamandır gelemesek de Bartın’ı asla unutmadık. İnşallah bundan sonra bu kadar ayrı kalmayacağız.

Şahsımı rekor oy oranları ile Cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. Bu güçlü duruşunuzla Türkiye’nin yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz. Milli iradenin gücünü daha da perçinlediniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden aynı tavrı 31 Mart’ta da bekliyorum, yine bir rekor bekliyorum.

Bartın’da sandığın rengi belli olmuştur. 31 Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bartın türküleri sadece sevdayı hasreti kavuşmayı anlatmıyor. Bizim sizlere olan hizmet aşkımızı da çok güzel şekilde anlatıyor.

Son 17 yılda Bartın’a 6 buçuk katrilyon tutarında yatırım yaptık.

HÜRRİYET