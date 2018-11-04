Erdoğan: Haydutlara meydan bırakmayacağız

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli üretim savaş gemileriyle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda milli dizayn ve inşa faaliyetleriyle başlatılan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Burgazada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“En geç 2020’de Kınalıada’yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarımızın Kuzey Kıbrıs dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmiyoruz.

“BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Türkiye daha önceden elindeki filoyu bile yurtdışında yaptırırken bu başarının önemi anlaşılacaktır. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan Heybeliada’yı Preveze deniz savaşının yıl dönümünde denize indirerek anlamlı bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Denizdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız. Biz mühendislerimize güvendik, teknisyenlerimize, araştırmacılarımıza,akademisyenlerimize, subaylarımıza en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı.

Ankara’da geçtiğimiz hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. Atak helikopterleri öne çıkıyor.

Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır.

“DENİZLERDEKİ HAYDUTLARA MEYDAN BIRAKMAYACAĞIZ”

Haklarımızın gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz. Türkiye’ye rağmen adım atacaklarını sananlar ne kadar büyük hata yaptıklarını anladılar.

Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayanların çabalarına asla izin vermeyeceğiz.

Türkiye savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını yüzde 80’lerden yüzde 35’lere indirdi. İnşallah daha ileri konumlara ulaşacağız.”