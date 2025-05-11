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Erdoğan Hazır, Putin Destekliyor

GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın, 15 Mayıs’tan itibaren İstanbul’da yapılması önerilen Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin yeniden başlatılması konusundaki girişimi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” denildi.

ERDOĞAN’IN DESTEK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’in müzakere teklifini desteklediği ifade edilen açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın teklifini tamamen desteklediğini vurgulayarak İstanbul’da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türk tarafı, kalıcı barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda her türlü desteği sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

MOSKOVA’DAN GELEN HABER

Bu görüşme, iki liderin arasında barış çabalarını artırma ve müzakereleri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da ortaya koyuyor. Kremlin, müzakerelerin olumlu sonuçlar doğurmasını umuyor.

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