Erdoğan: HDP, Akşener’i veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, “HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

UZLAŞMA OLMAZSA 2023’TE MİLLETİN TERAZESİNE ÇIKARIZ

Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından Gazi Meclis’imizin çatısı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Meclisimizi kurucu ve devrimci vasfıyla hem kazanımlarına sahip çıkmakta hem de ufkumuzu açmaktadır. Biz Türkiye’nin gündemine getirdiğimiz yeni anaya teklifinde son derece samimiyiz. Diğer partilerin anaya teklifleri ile kendi teklifimizi uzlaştırabilirsek yasama yılı içinde neticeye ulaştırabiliriz. Şayet uzlaşma olmazsa 2023’te milletin terazisine çıkarız.

MİLLETİMİZE YENİ BİR YOL TAAHHÜT EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle elde edilen avantajların ne kadar kritik önemde olduğunu salgın döneminde gördük. Yeni anayasa süreci başarılı şekilde neticelendirilirse sorunlar zaten kendi mecralarında çözülür. Milletimize her hal ve şart altında 2023 sonrası için yeni bir yol taahhüt ediyoruz. Ülkemizi önce 2023’e, sonra da 2053’e taşıyacağız.

İLK DÖRT MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ CHP’NİN Mİ KILIÇDAROĞLU’NUN MU FİKRİ

Mesela biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anasayanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi CHP’nin iradesi midir, Kılıçdaroğlu’nun kendi fikri midir?

KILIÇDAROĞLU BUNLARA ARKA ÇIKTI

Biliyorsunuz bugün 6-8 Ekim olaylarının 7. yıldönümü. HDP’nin o dönemki yöneticileri yandaşlarını sokaklara salmış ve onlarca insanın kanını dökmüştü. Bu gözü dönmüş alçakların masum insanları nasıl vahşice katlettiğini daha dün gibi biliyoruz. Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır.

HDP, AKŞENER’İ VETO ETTİ

Bir de CHP’nin başını çektiği ittifakın ortağı ve onun başını çektiği hanımefendi var. HDP’nin Millet İttifakı’nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İYİ Parti’nin bu gerçeğe kör kalması artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması bu trajikomik görüntü ile ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklamıştır. HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu.