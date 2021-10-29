Erdoğan: Hedeflerimizin lokomotifi Ankara olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeşil kalkınma hedefinin lokomotifinin Ankara olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2053 vizyonumuzun en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma hedefimizin lokomotifi de Ankara olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, ismini 98 yıl önce Ankara’ya verilen unvan olarak belirledikleri Başkent Millet Bahçesi’nin ülkeye, Ankara’ya ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi.