Erdoğan: Her seçim tarihidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimin kritik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Genel merkezimizle il ve ilçe teşkilatlarımızla seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu düşürmeden yeni araç ve yöntemlerle sürdürerek çalışmalarımızı 2023 Haziranı’na kadar sürdüreceğiz. 1 yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirerek 16. zaferimize ulaşacağız.

Her seçim önemlidir, her seçim tarihidir, her seçim kritiktir. 2002 Kasım seçimleri tarihi bir dönüm noktasıydı. 2007 seçimleri vesayetle mücadelemizde yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. 2011 seçimleri eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşımıştı. 2015 seçimleri eski günlere dönmek isteyenlerle hesaplaşmaya dönüşmüştü. 2018 seçimler darbe teşebbüsü ve yeni yönetim anlayışıyla girdiğimiz imtihandı. 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri dönemindeki kazanımlarının muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak tarihe nakşedilecektir.

Tabii bu seçimlere küresel krizlerin dünyadaki yönetim ve ekonomik sistemini kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. İlk işareti 2008 küresel finans kriziyle başlayan, salgınla yeni bir merhaleye ulaşan bu büyük sarsıntı, Ukrayna-Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı. Küresel kriz, ülkemizin önüne tehditler yanında önemli fırsatlar da çıkardı. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde pek çok sınamayı başarıyla verdik. Vesayet düzeniyle ve darbe heveslileriyle mücadele ederek milli iradenin üstünlüğünü tartışmasız bir şekilde tesis ettik.

“MİLLETİMİZİN REFAH SEVİYESİNİ GEÇMİŞLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK DERECEDE YÜKSELTTİK”

Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, tüm dış politika, her alanda, milletimizin en üst standartlarda hizmet alabileceği imkanları sağladık. Vatan topraklarının her karışını eserlerimizle donattık. Terör örgütlerinin başını hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında ezerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, istikbal kaygısını ortadan kaldırdık. Kimi küresel dengesizliklerden kimi ülkemize kurulan ekonomik tuzaklardan kaynaklanan dalgalanmalara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik.

Kendi güvenliğiyle, kendi yönetimiyle, kendi ekonomisiyle ilgili kararların başka yerlerde verildiği Türkiye’yi sadece vatandaşlarının değil, bölgesindeki tüm kardeşlerinin, dünyadaki tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik. Şimdi işte tüm bu emeklerin, tüm bu mücadelelerin, tüm bu fedakarlıkların, tüm bu altyapının asıl meyvesini toplayacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 2023 seçimlerinin öncekilere göre farkı oradan geliyor.

Bu seçim, AK Parti için Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir. Türkiye’nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023’te yapılacak tercihe bağlıdır.

KILIÇDAROĞLU’NA SIĞINMACI TEPKİSİ

Muhalefet tarafının ülkemize tek taahhüdü ülkemizi 20 yıl öncesine götürmek. Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın eleştirilerine bakıyor, gerektiğinde hak ettiği cevabı veriyoruz. Uzunca zamandır bu zatın söyledikleri yalan, yanlış. Dün Meclis’te çıkmış, ‘Tayyip Erdoğan Suriye meselesini BM’de dile getirdi mi’ diye soruyor. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz. ‘Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı’ diyor.