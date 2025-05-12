Erdoğan: Hiç Kimse Yargıya Müdahale Edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu.

ADALETİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet hükümetimizin öncelikleri arasındadır.” dedi. Yargı sisteminin güçlendirilmesi adına şimdiye kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİŞ

Vesayet dönemlerinin olumsuz anılarını geride bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, “Hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine, milletin iradesine kast eden darbecilere hak ettikleri hükmü giydiren adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Yapanın yanına kar kalıyor” anlayışının toplumda yerleşmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

HUKUKUN KORUNMASI VE FETÖ İLE MÜCADELE

Erdoğan, hukuka ve yasaya uyan vatandaşların haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, “Demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz devam edecektir. Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.” ifadelerini kullandı.