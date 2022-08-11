Erdoğan: Hidroelektrik yatırım seferberliği başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldikleri zaman hidroelektrik yatırım seferberliği başlattılarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.

Her 3 lambadan 1’inin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Bugün 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Yatırım bedeli 16 milyar bedeli bulan bu santraller ülkemize yıllık 2.7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır.

Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Şimdi toplam baraj sayımız 930’u bulmuştur.