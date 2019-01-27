Erdoğan hortum felaketi için açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’daki hortum felaketi ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Antalya’da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da yaşanan hortum felaketinin 100 milyon liralık zarara yol açtığını açıkladı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, ”Gereği yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Olumsuz hava şartları sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Malları zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antalya geçmişte nice afetleri göğüslemiş her seferinde yaralarını sarıp yoluna yürümeye devam etmiş bir şehrimizdir.

İlgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor.”

TRT