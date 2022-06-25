Erdoğan: İdam tartışılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris yangını hakkında konuştu ve orman yakanlar için idam cezasının tartışılması gerektiğini söyledi.

Marmaris’teki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yakanlara yönelik cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi: “Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Bu tartışılmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Marmaris Değirmenyanı Kriz Merkezi’nde 4 gündür devam eden yangınla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile diğer ilgililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“21 Haziran 2022 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi, Bördübet koyu ile Yedi Adalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.10’da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı. Bu süreci güçlü bir şekilde devam ettirdik. Bu süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte saat 14.02’de Dalaman’da 22 Haziran’da saat 09.30 Fethiye, Köyceğiz, saat 14.20’de Seydikemer’de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.”