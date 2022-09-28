Erdoğan: İki kadını batıl davaları için feda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de terör saldırısına ilişkin konuştu ve isim vermeden HDP’yi suçladı.

Erdoğan, “İki kadın teröristi kimler istismar ediyor, malum parlamentoda olan parti. Bu nasıl bir anlayış ki bu iki kadın kendilerini batıl dava için feda etti” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Kuruluşundan bugüne AK Parti Kadın Kolları yönetiminde ve teşkilatlarında görev alan herkese şükranlarını sunan Erdoğan, ahirete irtihal edenlere de Allah’tan rahmet diledi.

Halihazırda Türkiye’nin tüm illerinde, ilçelerinde, mahallelerinde, sokaklarında, hanelerinde AK Parti davasını millete anlatan kadınların her birine teşekkür eden Erdoğan, “AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bugüne kadar katıldığımız seçimlerin istisnasız tamamından birinci parti olarak çıkmamızda, kadınlarımızın, bilhassa hanelere girerek yürüttüğü gönül kazanma faaliyetlerinin çok büyük katkısı vardır. Nitekim, sadece ülkemizde değil, dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti’nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak, kendisine uyarlamaya çalışmıştır” dedi.

AK Parti’li kadınların, parti faaliyetlerindeki hayati gayretleri yanında, Türkiye’nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda da çok önemli payları olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yaptığımız her reformda, hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmette, yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle, sürekli daha ileri adımlar attık. Yıllarca sadece sorunlarıyla, istismarlarıyla, dramlarıyla, mağduriyetleriyle gündeme gelen kadınlarımızı, ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük” diye konuştu.

“Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini ne yaptı, yok etti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mersin’de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin şunları kaydetti:

“İşte dün Mersin’de yaşanan hadiseyi gördük. İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Adı parti ama dikkat edin terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin’de ölüyor. Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzle bunlar ‘Biz Türk siyasi hayatında varız. Biz demokratız. Biz özgürlükçüyüz.’ diyecekler? Hangi yüzle? İşte burada kadın kollarımıza sesleniyorum. Tabii bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini ne yaptı, yok etti. Biz kadınlarımızla milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar ise maalesef bu batıl dava için insanlarını yok ediyor, kadınları yok ediyor.”