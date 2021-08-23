Erdoğan: İlave bir yükü kaldıramayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı kritik görüşmelerde Afgan göçü konusunda net konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’daki gelişmelere dikkat çekerek, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün telefonda görüştü. Görüşmelerde Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenler konusu gündeme geldi. Erdoğan ilk olarak AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikası’na Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart Mutabakatı’nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentisini yineledi.

İstikrar vurgusu

Afganistan’daki son gelişmelerin Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği’nin PESCO projesinde yer almasının önemini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin mevcut önceliğinin Afganistan’ın sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşmasının yanı sıra bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi olduğunu dile getirdi.

Birçok Avrupa ülkesinin tahliyeye yönelik destek taleplerini de karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı’nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi.

AB’nin, Afgan halkına Afganistan’da ve Afganistan’a komşu ülkelerde, özellikle İran’da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

‘Samimi iş birliği’

AB’nin, Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin, Türkiye’ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin aday ülke olduğu hatırda tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.